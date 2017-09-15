Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил в пятницу, что, согласно данным первичного анализа, запущенная КНДР ракета относилась к типу баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.
По словам министра, ракета пролетела около 3,7 тыс. км, поэтому такой тип ракет мог бы достичь острова Гуам - владения США - в Тихом океане, который находится примерно в 3,4 тыс. км от территории КНДР.
О.Онодэра упомянул, что провел телефонный разговор с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и обсудил последний ракетный пуск КНДР. Министр добавил, что он и его американский коллега подтвердили необходимость наращивания давления на КНДР, а также важность координации усилий между Японией, США и Южной Кореей в ответ на северокорейскую угрозу.
Как сообщалось, КНДР в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным японских властей, баллистическая ракета КНДР пролетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на острове Хоккайдо.
Позднее, комментируя сложившуюся ситуацию, генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга заявил, что японские военные не стали проводить перехват ракеты из-за отсутствия непосредственной опасности для Японии.
"Силы самообороны Японии с момента запуска ракеты и до ее падения отслеживали ее полет, вели ее. При падении ущерба для территории нашей страны не предполагалось, поэтому перехвата (северокорейской ракеты - ИФ) не проводили", - сказал он журналистам.
Также в пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД Японии Таро Коно и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В ходе разговора стороны согласились, что Токио, Вашингтону и Сеулу необходимо способствовать полному выполнению санкций СБ ООН против Пхеньяна.
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