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15.09.2017 12:01

Продолжается регистрация на Caspian Energy Transport Forum

«Продолжается регистрация участников на предстоящий Caspian Energy Transport Forum, который состоится 20 сентября при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев. По его словам регистрация на форум будет открыта до 19 сентября, ссылка для регистрации: http://www.caspianenergy.org/index.php/registration/item/123-caspian-energy-ict-forum-caspian-energy-transport-forum-20-09-2017

«На открытии форума ожидается участие министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, а также руководителей и заместителей Государственной морской администрации Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги», ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство», ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (АЗАЛ), ЗАО «Баку Международный Морской Торговый Порт» и ЗАО «Бакинский Метрополитен», - сказал Тельман Алиев.

Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах касписко-черноморского и балтийского регионов, государствах ЕС и является площадкой для компаний нефтяного и ненефтяного сектора.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]