Продолжается регистрация на Caspian Energy Transport Forum

«Продолжается регистрация участников на предстоящий Caspian Energy Transport Forum, который состоится 20 сентября при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев. По его словам регистрация на форум будет открыта до 19 сентября, ссылка для регистрации: http://www.caspianenergy.org/index.php/registration/item/123-caspian-energy-ict-forum-caspian-energy-transport-forum-20-09-2017
«На открытии форума ожидается участие министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, а также руководителей и заместителей Государственной морской администрации Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги», ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство», ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (АЗАЛ), ЗАО «Баку Международный Морской Торговый Порт» и ЗАО «Бакинский Метрополитен», - сказал Тельман Алиев.
Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах касписко-черноморского и балтийского регионов, государствах ЕС и является площадкой для компаний нефтяного и ненефтяного сектора.
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.
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