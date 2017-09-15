Капвложения в экономику Азербайджана в январе-августе увеличились на 0,1%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-августе 2017 года составили 9 млрд 868,5 млн манатов, что на 0,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, в январе-августе 2017 года из общего объема капвложений 7 млрд 666,5 млн манатов (78,7% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 1 млрд 579 млн манатов (16% всех инвестиций) – на строительство объектов сферы услуг, 623 млн манатов (5,3% всех инвестиций) – на строительство жилья общей площадью 1 млн 117,2 тыс. квадратных метров.
За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 6 млрд 19,8 млн манатов (61% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 3 млрд 848,7 млн манатов (39% всех инвестиций).
Капвложения в нефтяной сектор Азербайджана в январе-августе 2017 года составили 5 млрд 969,9 млн манатов (60,5% всех инвестиций), в ненефтяной сектор – 3 млрд 898,6 млн манатов (39,5% всех инвестиций).
За отчетный период капитальные вложения в строительно-монтажные работы составили 7 млрд 194,1 млн манатов или 72,9% всех капвложений.
А.Азизов
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