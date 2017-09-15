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Дальнее зарубежье 15.09.2017 12:04

В вагоне лондонского метро прогремел небольшой взрыв

Небольшой взрыв прогремел в пятницу в поезде на станции лондонского метро "Парсонс Грин", сообщает интернет-портал британской газеты "Сан".

По свидетельствам очевидцев, которых цитирует издание, у некоторых пострадавших ожоги лиц. После взрыва возникла паника.

Вагону нанесен незначительный ущерб.

Движение метро на участке линии, на котором расположена станция, прервано.

Полиция ведет расследование происшествия.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МЕТРО, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]