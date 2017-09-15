В вагоне лондонского метро прогремел небольшой взрыв

Небольшой взрыв прогремел в пятницу в поезде на станции лондонского метро "Парсонс Грин", сообщает интернет-портал британской газеты "Сан".

По свидетельствам очевидцев, которых цитирует издание, у некоторых пострадавших ожоги лиц. После взрыва возникла паника.

Вагону нанесен незначительный ущерб.

Движение метро на участке линии, на котором расположена станция, прервано.

Полиция ведет расследование происшествия.