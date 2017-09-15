Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 21,7 млрд манатов, что на 2% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 11 млрд манатов (рост по сравнению с январем-августом 2016г на 1,2%), непродовольственных товаров – 10,7 млрд манатов (рост на 2,8%).

По данным комитета, за отчетный период 45,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,9% - напитки и табачные изделия, 18% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% - электроприборы и мебель, 5,1% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,9% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-августе 2017 года составили 141,3 манат, на покупку непродовольственных товаров - 138,1 манат.

А.Азизов