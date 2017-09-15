В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД

Шесть человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана восьми дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 15 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 82 преступления, 11 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано 52 человека.

Зафиксировано четыре факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев