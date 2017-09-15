Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.026 RUR   0.0296 GBR   2.2793 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 19° 31° 17 Сен 19° 31° 18 Сен 20° 31°

Происшествия 15.09.2017 12:11

В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД

Шесть человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана восьми дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 15 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 82 преступления, 11 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано 52 человека.

Зафиксировано четыре факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДТП, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 2 пострадали - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 21 пострадал - МВД Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, еще 20 пострадали - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД В дни Гурбан-байрам в ДТП на дорогах Азербайджана погибли 6 человек – МВД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]