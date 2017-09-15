Супружеская пара погибла в результате автонаезда в Гаджикабульском районе - МВД

Супружеская пара Араз и Ругия Агаевы погибли в результате автонаезда, произошедшего в Гаджигабульском районе, сообщает МВД республики.

«Ахад Асадов на своем автомобиле марки «Infiniti» в Гаджигабульском районе сбил насмерть переходившую дорогу супружескую пару из Баку Араза и Ругию Агаеву», - отмечает министерство.

В настоящее время ведется расследование по факту автонаезда.

Р.Бабаев