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Происшествия 15.09.2017 12:18

Супружеская пара погибла в результате автонаезда в Гаджикабульском районе - МВД

Супружеская пара Араз и Ругия Агаевы погибли в результате автонаезда, произошедшего в Гаджигабульском районе, сообщает МВД республики.

«Ахад Асадов на своем автомобиле марки «Infiniti» в Гаджигабульском районе сбил насмерть переходившую дорогу супружескую пару из Баку Араза и Ругию Агаеву», - отмечает министерство.

В настоящее время ведется расследование по факту автонаезда.

Р.Бабаев

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Тэги: АВТОНАЕЗД, СУПРУГИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]