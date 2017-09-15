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Внутренняя политика 15.09.2017 12:32

Финдиректор оппозиционной газеты в Азербайджане вышел на свободу по решению Апелляционного суда

Бакинский Апелляционный суд удовлетворил в пятницу жалобу помощника председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), финансового директора газеты «Азадлыг» Фаика Амирли на решение суда первой инстанции, заменив ему срок тюремного заключения на условный срок.

Сабаильский районный суд Баку приговорил 24 июля Ф.Амирли к 3 годам 3 месяцам лишения свободы и вынес решение взыскать с обвиняемого штраф в размере 39 тыс. манат (около $23 тыс.).

Однако, решением Бакинского Апелляционного суда тюремное заключение в отношении Ф.Амирли заменено на 2 года 2 месяца условного срока и он был выпущен на свободу из зала суда, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в суде.

Ф.Амирли был признан виновным по статьям 213 "Уклонение от уплаты налогов" и 283.1 "Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды" УК Азербайджана.

Ф.Амирли был задержан 20 августа 2016 года по обвинению в разжигании межрелигиозной и межнациональной вражды. Он также обвинялся по статье 168.1 "Создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней" УК. Однако впоследствии обвинения по этой статье с него были сняты.

При задержании в машине Ф.Амирли были обнаружены книги турецкого богослова Фетуллаха Гюлена.

Р.Бабаев

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Тэги: ГАЗЕТА, СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]