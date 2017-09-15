Финдиректор оппозиционной газеты в Азербайджане вышел на свободу по решению Апелляционного суда

Бакинский Апелляционный суд удовлетворил в пятницу жалобу помощника председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), финансового директора газеты «Азадлыг» Фаика Амирли на решение суда первой инстанции, заменив ему срок тюремного заключения на условный срок.
Сабаильский районный суд Баку приговорил 24 июля Ф.Амирли к 3 годам 3 месяцам лишения свободы и вынес решение взыскать с обвиняемого штраф в размере 39 тыс. манат (около $23 тыс.).
Однако, решением Бакинского Апелляционного суда тюремное заключение в отношении Ф.Амирли заменено на 2 года 2 месяца условного срока и он был выпущен на свободу из зала суда, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в суде.
Ф.Амирли был признан виновным по статьям 213 "Уклонение от уплаты налогов" и 283.1 "Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды" УК Азербайджана.
Ф.Амирли был задержан 20 августа 2016 года по обвинению в разжигании межрелигиозной и межнациональной вражды. Он также обвинялся по статье 168.1 "Создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней" УК. Однако впоследствии обвинения по этой статье с него были сняты.
При задержании в машине Ф.Амирли были обнаружены книги турецкого богослова Фетуллаха Гюлена.
Р.Бабаев
Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-августе увеличились на 0,1%
Азербайджанская ТЭС за 8 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 31%
Супружеская пара погибла в результате автонаезда в Гаджикабульском районе - МВД
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Президент Алиев открыл заново отстроенную бакинскую школу-лицей №20
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Перуанские парламентарии выразили недоверие правительству страны
Украина движется к "полному членству" в НАТО и ЕС - Порошенко
Запущенная КНДР ракета, по-видимому, относилась к модели "Хвасон-12" - Минобороны Японии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Продолжается регистрация на Caspian Energy Transport Forum
Банк ВТБ (Азербайджан) представляет обновленный «Кредит на образование»
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»