В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, сообщает британский радиоканал Эл-Би-Си.
Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.
Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.
Интернет-портал британской газеты "Индепендент" опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.
Не исключено, что взрыв был непреднамеренным.
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