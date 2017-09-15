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СНГ 15.09.2017 15:31

Продолжение транзита газа через Украину после 2020 является приоритетом для ЕС - вице-президент ЕК Шефчович

Украина имеет огромный потенциал стать значительным энергетическим узлом или хабом, и ЕС готов поддержать сохранение важной роли Украины в транзите российского природного газа в Европу, заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

"Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года - это приоритет для ЕС", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

По словам вице-президента ЕК, важно также вместе работать над повышением энергоэффективности украинской экономики, разведкой газа и увеличением двусторонней торговли, уже получившей толчок в связи со вступлением в силу зоны свободной торговли с ЕС.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия видит большие риски для продления контракта на транзит газа через Украину в период после 2019 года, когда истечет срок действия нынешнего контракта.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]