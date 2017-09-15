Продолжение транзита газа через Украину после 2020 является приоритетом для ЕС - вице-президент ЕК Шефчович

Украина имеет огромный потенциал стать значительным энергетическим узлом или хабом, и ЕС готов поддержать сохранение важной роли Украины в транзите российского природного газа в Европу, заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

"Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года - это приоритет для ЕС", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

По словам вице-президента ЕК, важно также вместе работать над повышением энергоэффективности украинской экономики, разведкой газа и увеличением двусторонней торговли, уже получившей толчок в связи со вступлением в силу зоны свободной торговли с ЕС.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия видит большие риски для продления контракта на транзит газа через Украину в период после 2019 года, когда истечет срок действия нынешнего контракта.