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СНГ 15.09.2017 15:44

Бывший постпред США при ООН Джон Болтон считает неудачной идеей ввод миротворцев в Донбасс

Ввод миротворцев в Донбасс может привести к замораживанию конфликта и не поможет восстановить контроль Украины над всей своей территорией, заявил постпред США в ООН в 2005-2006 гг. Джон Болтон.

"Я не думаю, что в Украине должны быть какие-либо миротворцы. Я думаю, что это ошибка с точки зрения Украины. Потому что, во-первых, это означает, что вы увеличиваете роль России во внутренних делах Украины", - сказал Дж.Болтон телеканалу "112. Украина" в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Дж.Болтон отметил, что сейчас основная дискуссия идет вокруг того, чтобы не заморозить конфликт в Донбассе. "Если вы хотите восстановить суверенитет Украины над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать, это допускать сюда миротворцев", - сказал бывший постпред.

Он также выразил убеждение в том, что Украина должна сделать все возможное, чтобы уменьшить давление России на себя. "Я считаю то, что Украина делает сейчас, недостаточно. Необходимо приложить намного больше усилий", - подчеркнул Дж.Болтон.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАССЫ, МИРОТВОРЦЫ, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]