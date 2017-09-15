Бывший постпред США при ООН Джон Болтон считает неудачной идеей ввод миротворцев в Донбасс

Ввод миротворцев в Донбасс может привести к замораживанию конфликта и не поможет восстановить контроль Украины над всей своей территорией, заявил постпред США в ООН в 2005-2006 гг. Джон Болтон.
"Я не думаю, что в Украине должны быть какие-либо миротворцы. Я думаю, что это ошибка с точки зрения Украины. Потому что, во-первых, это означает, что вы увеличиваете роль России во внутренних делах Украины", - сказал Дж.Болтон телеканалу "112. Украина" в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
Дж.Болтон отметил, что сейчас основная дискуссия идет вокруг того, чтобы не заморозить конфликт в Донбассе. "Если вы хотите восстановить суверенитет Украины над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать, это допускать сюда миротворцев", - сказал бывший постпред.
Он также выразил убеждение в том, что Украина должна сделать все возможное, чтобы уменьшить давление России на себя. "Я считаю то, что Украина делает сейчас, недостаточно. Необходимо приложить намного больше усилий", - подчеркнул Дж.Болтон.
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