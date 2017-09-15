Силы международной коалиции против ИГ не планируют вступать в Дейр-эз-Зор - представитель коалиции

Силы возглавляемой США коалиции против группировки ИГ не намерены входить в Дейр-эз-Зор, сообщает в пятницу межарабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на представителя коалиции, полковника армии США Райана Диллона.

"Я просто скажу вам, что план заключается не в том, чтобы войти в город Дейр-эз-Зор, но там есть множество боевиков и ресурсов ИГ, а также ее лидеры, которые по-прежнему оказывают сопротивление в средней части долины реки Евфрат", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что в прошлые выходные альянс оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемый США, приступил к наступательной операции против ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

В прошлый вторник в Дамаске сообщили, что сирийским правительственным войскам удалось прорвать созданное боевиками кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город пока поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.

В настоящий момент сирийская армия и ее союзники ведут операции против террористов ИГ в районе Дейр-эз-Зора.