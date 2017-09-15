Идея о миротворцах в Донбассе должна быть подкреплена гарантиями - Керри

Идея ввести миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, в условиях низкого доверия к российской стороне должна быть тщательно юридически проанализирована и подкреплена дополнительными предостережениями, считает 68-й госсекретарь США (2013-2017 гг.) Джон Керри.
"Надо убедиться, что это не какая-то западня", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.
В частности, среди таких предостережений Дж.Керри назвал вопросы определения границы, необходимости реализации Минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.
Дж.Керри признал, что в период его руководства Госдепартаментом был разочарован Минским процессом, отсутствием адекватной реакции на договоренности в "Нормандском формате", и говорил В.Путину о необходимости двигаться быстрее.
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