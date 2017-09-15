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СНГ 15.09.2017 16:17

Идея о миротворцах в Донбассе должна быть подкреплена гарантиями - Керри

Идея ввести миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, в условиях низкого доверия к российской стороне должна быть тщательно юридически проанализирована и подкреплена дополнительными предостережениями, считает 68-й госсекретарь США (2013-2017 гг.) Джон Керри.

"Надо убедиться, что это не какая-то западня", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

В частности, среди таких предостережений Дж.Керри назвал вопросы определения границы, необходимости реализации Минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.

Дж.Керри признал, что в период его руководства Госдепартаментом был разочарован Минским процессом, отсутствием адекватной реакции на договоренности в "Нормандском формате", и говорил В.Путину о необходимости двигаться быстрее.

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Тэги: УКРАИНА, МИРОТВОРЦЫ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, КЕРРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]