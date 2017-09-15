Глава британского правительства Тереза Мэй объявила о проведении встречи правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра", сообщает Даунинг-Стрит.
В канцелярии премьера отмечают, что заседание пройдет в пятницу во второй половине дня. Его участники обсудят происшествие на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне.
Лондонская полиция назвала терактом взрыв, который прогремел ранее в пятницу в вагоне на станции лондонского метро "Парсонс грин".
"Контртеррористическое командование лондонской полиции расследует инцидент на станции метро "Парсонс грин", он объявлен терактом", - говорится в "Твиттере" полиции Лондона.
Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне пострадали около 20 человек.
Медики забирали с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.
Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.
Интернет-портал британской газеты "Индепендент" опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.
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