Вице-премьер Белоруссии обсудит с Дворковичем газовую проблематику

Белоруссия и Россия на следующей неделе проведут переговоры по газу, сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

В.Семашко проинформировал, что на следующей неделе у него запланирована встреча с вице-премьером России Аркадием Дворковичем в Москве. "У нас разные темы, но прежде всего будет обсуждаться вопрос по газу", - сказал В.Семашко, слова которого приводит госагентство БелТА.