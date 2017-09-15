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СНГ 15.09.2017 16:28

Вице-премьер Белоруссии обсудит с Дворковичем газовую проблематику

Белоруссия и Россия на следующей неделе проведут переговоры по газу, сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

В.Семашко проинформировал, что на следующей неделе у него запланирована встреча с вице-премьером России Аркадием Дворковичем в Москве. "У нас разные темы, но прежде всего будет обсуждаться вопрос по газу", - сказал В.Семашко, слова которого приводит госагентство БелТА.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]