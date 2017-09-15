Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в активной фазе совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017", сообщила госагентству БелТА пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, А.Лукашенко ознакомится с ходом учения на территории Белоруссии. "Пока преждевременно говорить о конкретной дате и местах посещения. Данная информация будет озвучена позже", - сказала Н.Эйсмонт.