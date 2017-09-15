Azercell запустила услугу 4G в Гяндже

ООО «Azercell Telecom» внедрило услугу 4G в Гяндже, отмечается в сообщении компании.

"В целом в городе установлено 23 базовые станции, что обеспечивает сетью 4G 99% Гянджи", - отмечается в сообщении.

В сообщении со ссылкой на президента компании Вахида Мурсалиева подчеркивается, что Azercell продолжит расширять охват сети 4G в регионах страны.

В 2017 году число пользователей интернета 4G Azercell увеличилось в 5 раз, объем использования мобильного интернета вырос на 55%.

"До конца 2017 года Azercell Telekom планирует сдать в эксплуатацию 127 станций 4G по всей республике, в том числе 33 - в Баку, Сумгаыте и Апшероне", - отмечается в сообщении.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года и в настоящее время входит в группу TeliaSonera. Доля Azercell Telecom на рынке мобильной связи Азербайджана составляет 48%, компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

А.Азизов