Запрет на въезд в США должен быть более жестким - Трамп

Запрет на въезд в Соединенные Штаты для иностранных граждан должен быть гораздо более жестким, заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, комментируя теракт в лондонском метро.
"Запрет на въезд в США должен быть гораздо шире, жестче и более конкретным", - написал Д.Трамп в микроблоге в "Твиттере".
"Но какая глупость - это было бы не политкорректно", - добавил американский президент.
В серии "твитов", посвященных теракту, произошедшему в метро в Лондоне ранее в пятницу, американский президент вновь назвал террористов "неудачниками" и заявил, что меры по отношению к ним должны быть жестче.
"С неудачниками-террористами надо обращаться куда более жестко. Интернет - это их главный инструмент вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучшим способом", - написал Д.Трамп.
По последним данным лондонских властей, в результате подрыва самодельного взрывного устройства в на станции метро "Парсонс грин" пострадали 22 человека, включая детей. В полиции Лондона квалифицировали происшедшее как теракт.
Президент Алиев утвердил молодежную Госпрограмму Азербайджана до 2022 года
Азербайджан предлагает Лаосу активизировать сотрудничество в энергетике, транспорте и АПК
Отношения между Баку и Парижем основаны на взаимном интересе – I вице-президент Азербайджана
Производство автобензина в Азербайджане в январе-августе увеличилось на 7%
Курс манат/доллар на 18 сентября - 1,7007 AZN/$1
Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Японии – I вице-президент
"Формула-1" останется в Сингапуре до 2021 года
Повышение качества образования позволит защитить Азербайджан от вмешательства извне – президент Алиев
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом
Nar представил технологию передачи звука высокого разрешения – HD-Voice
Компания Bakcell провела интенсивный тренинг для девелоперов на тему развития связей с инвесторами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»