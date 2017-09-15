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Дальнее зарубежье 15.09.2017 15:36

Запрет на въезд в США должен быть более жестким - Трамп

Запрет на въезд в Соединенные Штаты для иностранных граждан должен быть гораздо более жестким, заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, комментируя теракт в лондонском метро.

"Запрет на въезд в США должен быть гораздо шире, жестче и более конкретным", - написал Д.Трамп в микроблоге в "Твиттере".

"Но какая глупость - это было бы не политкорректно", - добавил американский президент.

В серии "твитов", посвященных теракту, произошедшему в метро в Лондоне ранее в пятницу, американский президент вновь назвал террористов "неудачниками" и заявил, что меры по отношению к ним должны быть жестче.

"С неудачниками-террористами надо обращаться куда более жестко. Интернет - это их главный инструмент вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучшим способом", - написал Д.Трамп.

По последним данным лондонских властей, в результате подрыва самодельного взрывного устройства в на станции метро "Парсонс грин" пострадали 22 человека, включая детей. В полиции Лондона квалифицировали происшедшее как теракт.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЪЕЗД, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]