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15.09.2017 15:42

Nar представил технологию передачи звука высокого разрешения – HD-Voice

В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволит существенно улучшить качество звука при телефонном разговоре. Данная технология обеспечивает максимально чистую передачу звука, при использовании HD-Voice у пользователя создается впечатление, что он ведет разговор с собеседником не по телефону, а лицом к лицу.

При помощи данной технологии, обеспечивающей качественную передачу тембра голоса и интонации, общение для пользователей Nar станет еще более легким. Технология обеспечивает расширение диапазона частот звука, подавляет посторонние шумы, обеспечивает более четкую и качественную работу службы звонка при движении автотранспорта. При помощи HD-Voice длинные телефонные разговоры и переговоры по громкоговорителю (handsfree) станут для абонентов Nar менее утомительными.

Этой технологией может воспользоваться любой абонент Nar, мобильное устройство которого поддерживает HD-Voice и 3G. За использование технологии не предусмотрено взимание дополнительных плат, и эта услуга не влияет на энергоемкость мобильного устройства.

Сегодня Nar, оказывающий своей расширенной сетью и выгодными ценами услуги более 2-м миллионам абонентов, имеет в своем распоряжении свыше 6000 базовых станций, охватывающих 93% территории страны. Благодаря выгодным тарифам Nar, его абоненты могут воспользоваться приемлемыми ценами во всех направлениях.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]