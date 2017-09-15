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Внешняя политика 15.09.2017 15:48

Отношения между Баку и Парижем основаны на взаимном интересе – I вице-президент Азербайджана

Азербайджано-французские отношения основаны на взаимном интересе, заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

М.Алиева приняла в пятницу в Баку госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана, сообщают официальные СМИ.

«М.Алиева отметила, что отношения между Азербайджаном и Францией основаны на взаимном уважении и интересах. Она также отметила наличие широкого потенциала двусторонних отношений, важность работы над новыми проектами»,- говорится в сообщении

В пятницу в Баку открылось новое здание азербайджано-французского университета. «Отрадно, что ваш визит в Азербайджан совпадает с важным для двусторонних отношений событием»,- отметила она.

М.Алиева оценила деятельность университета, как значимый шаг в развитии азербайджано-французских связей в сфере образования.

В свою очередь, Ж-Б.Лемуан высоко оценил деятельность М.Алиевой для углубления отношений между Азербайджаном и Францией.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]