Отношения между Баку и Парижем основаны на взаимном интересе – I вице-президент Азербайджана

Азербайджано-французские отношения основаны на взаимном интересе, заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

М.Алиева приняла в пятницу в Баку госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана, сообщают официальные СМИ.

«М.Алиева отметила, что отношения между Азербайджаном и Францией основаны на взаимном уважении и интересах. Она также отметила наличие широкого потенциала двусторонних отношений, важность работы над новыми проектами»,- говорится в сообщении

В пятницу в Баку открылось новое здание азербайджано-французского университета. «Отрадно, что ваш визит в Азербайджан совпадает с важным для двусторонних отношений событием»,- отметила она.

М.Алиева оценила деятельность университета, как значимый шаг в развитии азербайджано-французских связей в сфере образования.

В свою очередь, Ж-Б.Лемуан высоко оценил деятельность М.Алиевой для углубления отношений между Азербайджаном и Францией.

Ф.Исазаде