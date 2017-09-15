Повышение качества образования позволит защитить Азербайджан от вмешательства извне – президент Алиев

Повышение качества образования позволит предотвратить вмешательство извне во внутренние дела Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Уверен, что интеллектуальный потенциал общества в Азербайджане всегда будет на высоком уровне. Это необходимо и для развития, и для сохранения сегодняшней стабильности и благополучия в стране. Отсутствие образования создает условия для вмешательства извне», - подчеркнул глава государства.

И.Алиев подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Азербайджана от внешнего вмешательства. «Сегодня в мире идет идеологическая борьба, война. Это создает основу для последующих кровавых войн. Заражаются мысли людей, особенно, молодежи. Их толкают на совершение различных шагов, а затем их используют», - сказал он.

По его словам, лучшей защитой от негативного влияния является "улучшение качества образования и воспитание молодежи в духе патриотизма".

Президент подчеркнул, что будущее развитие страны определяется не природными ресурсами, а уровнем знаний. «Мы видим, насколько развиваются технологии в экономике, промышленности, военной сфере. Мы в Азербайджане придаем большое значение науке, образованию, технологическому развитию, стараемся, чтобы знания нашей молодежи, общества не отставали от развития технологий», - отметил И.Алиев.

Р.Бабаев