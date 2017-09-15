Спасатели эвакуировали более 250 человек из поезда в лондонском метро, где прогремел взрыв

По меньшей мере, 253 человека были эвакуированы из поезда на станции "Парсонс грин" в метрополитене Лондона, где ранее произошел теракт, сообщает в пятницу британский телеканал "Скай-ньюс".

"Спасатели оказали нам помощь в эвакуации 253 человек, которые находились в поезде, но не пострадали (в результате теракта - ИФ)", - сказал глава спасательной службы Лондона Том Джордж.

По последним данным, в результате взрыва 22 человека получили ранения, в том числе дети. Все они были доставлены в близлежащие больницы, и их жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о том, в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне произошел взрыв.

В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.