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Дальнее зарубежье 15.09.2017 17:42

Спасатели эвакуировали более 250 человек из поезда в лондонском метро, где прогремел взрыв

По меньшей мере, 253 человека были эвакуированы из поезда на станции "Парсонс грин" в метрополитене Лондона, где ранее произошел теракт, сообщает в пятницу британский телеканал "Скай-ньюс".

"Спасатели оказали нам помощь в эвакуации 253 человек, которые находились в поезде, но не пострадали (в результате теракта - ИФ)", - сказал глава спасательной службы Лондона Том Джордж.

По последним данным, в результате взрыва 22 человека получили ранения, в том числе дети. Все они были доставлены в близлежащие больницы, и их жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о том, в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне произошел взрыв.

В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МЕТРО, ТЕРАКТ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]