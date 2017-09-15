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Внешняя политика 15.09.2017 16:05

Азербайджан предлагает Лаосу активизировать сотрудничество в энергетике, транспорте и АПК

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Лаоса подписали в пятницу во Вьентьяне Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Документ подписали министры иностранных дел Азербайджана и Лаоса Эльмар Мамедъяров и Салысаем Коммасит.

Министры также обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы между странами, сотрудничества в рамках международных организаций.

Э.Мамедъяров добавил, что Азербайджан и Лаос должны углубить экономическое сотрудничество, прежде всего, в сферах энергетики, транспорта и АПК.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАОС, МЕМОРАНДУМ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]