Азербайджан предлагает Лаосу активизировать сотрудничество в энергетике, транспорте и АПК

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Лаоса подписали в пятницу во Вьентьяне Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Документ подписали министры иностранных дел Азербайджана и Лаоса Эльмар Мамедъяров и Салысаем Коммасит.

Министры также обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы между странами, сотрудничества в рамках международных организаций.

Э.Мамедъяров добавил, что Азербайджан и Лаос должны углубить экономическое сотрудничество, прежде всего, в сферах энергетики, транспорта и АПК.

Ф.Исазаде