Москва будет учитывать рекомендации ООН по Сирии - Лавров

Российская сторона будет учитывать рекомендации ООН при выстраивании своей политики на ливийском направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на встрече со спецпредставителем ООН по Ливии Гассаном Саляме.

"Мы приветствовали те шаги, которые вы уже предприняли, готовы выслушать ваши оценки и выстраивать нашу дальнейшую линию с учётом ваших рекомендаций", - сказал С.Лавров в начале встречи.

"Россия готова быть вашим партнером и союзником, особенно, учитывая что мы поддерживаем контакты со всеми без исключения ливийскими политическими и иными деятелями", - отметил он.

Министр добавил, что "интересно послушать, как ливийская тема будет обсуждаться в ходе предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН".

Г.Саляме прибыл в Москву вскоре после своего назначения спецпредставителем ООН по Ливии. Накануне в Россию прибыли также делегации из Триполи и Тобрука, представляющие две ключевые противоборствующие стороны внутриливийского конфликта.