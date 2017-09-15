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Дальнее зарубежье 15.09.2017 18:02

Москва будет учитывать рекомендации ООН по Сирии - Лавров

Российская сторона будет учитывать рекомендации ООН при выстраивании своей политики на ливийском направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на встрече со спецпредставителем ООН по Ливии Гассаном Саляме.

"Мы приветствовали те шаги, которые вы уже предприняли, готовы выслушать ваши оценки и выстраивать нашу дальнейшую линию с учётом ваших рекомендаций", - сказал С.Лавров в начале встречи.

"Россия готова быть вашим партнером и союзником, особенно, учитывая что мы поддерживаем контакты со всеми без исключения ливийскими политическими и иными деятелями", - отметил он.

Министр добавил, что "интересно послушать, как ливийская тема будет обсуждаться в ходе предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН".

Г.Саляме прибыл в Москву вскоре после своего назначения спецпредставителем ООН по Ливии. Накануне в Россию прибыли также делегации из Триполи и Тобрука, представляющие две ключевые противоборствующие стороны внутриливийского конфликта.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ООН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]