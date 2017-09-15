Спад ВВП Азербайджана в январе-августе составил 1,1%, ненефтяной сектор вырос на 2,4% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в январе-августе 2017 года составил 1,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 43 млрд 713,2 млн манатов.
Рост ненефтяного ВВП в январе-августе 2017 года составил 2,4%, до 27 млрд 431,5 млн манатов.
Спад нефтяного ВВП за отчетный период составил 7,6%, в номинальном выражении составив 16 млрд 281,7 млн манатов.
В структуре ВВП 40,1% пришлось на промышленность, 10,5% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,8% - на строительство, 7,2% - на транспорт и складское хозяйство, 5,6% - на АПК, 2,6% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 16,2% - на другие сферы, 7,3% - на налоги.
ВВП на душу населения за январь-август 2017 года составил 4,498 тыс. манатов (спад на 2,1%).
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.
В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.
А.Азизов
Президент Алиев утвердил молодежную Госпрограмму Азербайджана до 2022 года
Азербайджан предлагает Лаосу активизировать сотрудничество в энергетике, транспорте и АПК
Отношения между Баку и Парижем основаны на взаимном интересе – I вице-президент Азербайджана
Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Японии – I вице-президент
"Формула-1" останется в Сингапуре до 2021 года
Повышение качества образования позволит защитить Азербайджан от вмешательства извне – президент Алиев
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Число жертв теракта в Ираке выросло до 84 человек
Спасатели эвакуировали более 250 человек из поезда в лондонском метро, где прогремел взрыв
Лукашенко посетит учения "Запад-2017" на территории Белоруссии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом
Nar представил технологию передачи звука высокого разрешения – HD-Voice
Компания Bakcell провела интенсивный тренинг для девелоперов на тему развития связей с инвесторами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»