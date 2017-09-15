Спад ВВП Азербайджана в январе-августе составил 1,1%, ненефтяной сектор вырос на 2,4% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в январе-августе 2017 года составил 1,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 43 млрд 713,2 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-августе 2017 года составил 2,4%, до 27 млрд 431,5 млн манатов.

Спад нефтяного ВВП за отчетный период составил 7,6%, в номинальном выражении составив 16 млрд 281,7 млн манатов.

В структуре ВВП 40,1% пришлось на промышленность, 10,5% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,8% - на строительство, 7,2% - на транспорт и складское хозяйство, 5,6% - на АПК, 2,6% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 16,2% - на другие сферы, 7,3% - на налоги.

ВВП на душу населения за январь-август 2017 года составил 4,498 тыс. манатов (спад на 2,1%).

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

А.Азизов