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Макроэкономика 15.09.2017 16:22

Спад ВВП Азербайджана в январе-августе составил 1,1%, ненефтяной сектор вырос на 2,4% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в январе-августе 2017 года составил 1,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 43 млрд 713,2 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-августе 2017 года составил 2,4%, до 27 млрд 431,5 млн манатов.

Спад нефтяного ВВП за отчетный период составил 7,6%, в номинальном выражении составив 16 млрд 281,7 млн манатов.

В структуре ВВП 40,1% пришлось на промышленность, 10,5% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,8% - на строительство, 7,2% - на транспорт и складское хозяйство, 5,6% - на АПК, 2,6% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 16,2% - на другие сферы, 7,3% - на налоги.

ВВП на душу населения за январь-август 2017 года составил 4,498 тыс. манатов (спад на 2,1%).

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

А.Азизов

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Тэги: ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]