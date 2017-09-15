"Формула-1" останется в Сингапуре до 2021 года

Formula One Group, организатор гонок серии "Формула-1", продлил контракт на проведение Гран-при Сингапура на четыре года, до 2021 года, сообщается на официальном сайте соревнований.

"Организаторы Гран-при, правительство Сингапура и совет по туризму проделали отличную работу, благодаря чему в мероприятии принимает участие весь город", - сказал CEO и председатель правления Formula One Group Чейз Кэри.

Очередная гонка в Сингапуре состоится 17 сентября. Отмечается, что выручка от продажи билетов в этом году выросла на 19%.

Впервые сингапурский этап "Формулы-1" прошел в 2008 году, став первой в истории турнира ночной гонкой, проходящей при искусственном освещении. Больше всех побед (4) на этом этапе одержал немецкий пилот Ferrari (ранее выступавший за Red Bull-Renault) Себастьян Феттель.