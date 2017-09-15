Добыча нефти в Азербайджане в январе-августе сократилась на 9%, газа - на 6% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе-августе 2017 года составила 25 млн 572,7 тыс. тонн нефти, что на 9,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, объем добычи товарной нефти в стране в январе-августе 2017 года составил 25 млн 538,5 тыс. тонн (спад на 9,3%).

Добыча газа за январь-август 2017 года в Азербайджане составила 18 млрд 769,1 млн кубометров (спад на 6,4%). При этом товарного газа за отчетный период в республике было добыто 12 млрд 59,4 млн кубометров (спад на 4,1%).

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа - 29 млрд 561 млн кубометров.

А.Азизов