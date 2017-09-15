Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-августе составил 1,2% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-август 2017 года составил 538,7 млн манатов или 1,2% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, за январь-август доходы госбюджета Азербайджана составили 10 млрд 788,8 млн манатов, расходы – 11 млрд 327,5 млн манатов.

При этом в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 30,3%, тогда как расходы увеличились на 21,2%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы – 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Азизов