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Макроэкономика 15.09.2017 16:36

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-августе составил 1,2% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-август 2017 года составил 538,7 млн манатов или 1,2% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, за январь-август доходы госбюджета Азербайджана составили 10 млрд 788,8 млн манатов, расходы – 11 млрд 327,5 млн манатов.

При этом в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 30,3%, тогда как расходы увеличились на 21,2%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы – 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]