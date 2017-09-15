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Дальнее зарубежье 15.09.2017 18:41

Путин и Макрон выразили готовность плотнее координировать действия по сирийской проблеме

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу выразили готовность усилить координацию действий по Сирии.

"Выражена готовность к наращиванию российско-французской координации, в том числе в рамках Женевского процесса под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора.

Согласно сообщению, между двумя президентами "состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Владимир Путин рассказал французскому коллеге о достигнутых в последнее время сирийскими вооруженными силами при поддержке ВКС России успехах в борьбе с террористическими группировками в этой стране".

"Подчеркнута важность консолидации усилий мирового сообщества в целях окончательной ликвидации очага терроризма в Сирии. Затрагивались некоторые аспекты проводимой в Астане работы по запуску и обеспечению функционирования зон деэскалации", - отмечается в сообщении.

"С обеих сторон отмечена необходимость дальнейшего содействия продвижению политического урегулирования сирийского кризиса", - информирует кремлевская пресс-служба.

В сообщении говорится, что Э.Макрон также продвигал французское предложение о создании Контактной группы по Сирии с участием постоянных членов Совета Безопасности ООН и других государств, которые могут повлиять на нормализацию обстановки в САР.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, РАЗГОВОР, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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