Путин и Макрон выразили готовность плотнее координировать действия по сирийской проблеме

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу выразили готовность усилить координацию действий по Сирии.
"Выражена готовность к наращиванию российско-французской координации, в том числе в рамках Женевского процесса под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора.
Согласно сообщению, между двумя президентами "состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Владимир Путин рассказал французскому коллеге о достигнутых в последнее время сирийскими вооруженными силами при поддержке ВКС России успехах в борьбе с террористическими группировками в этой стране".
"Подчеркнута важность консолидации усилий мирового сообщества в целях окончательной ликвидации очага терроризма в Сирии. Затрагивались некоторые аспекты проводимой в Астане работы по запуску и обеспечению функционирования зон деэскалации", - отмечается в сообщении.
"С обеих сторон отмечена необходимость дальнейшего содействия продвижению политического урегулирования сирийского кризиса", - информирует кремлевская пресс-служба.
В сообщении говорится, что Э.Макрон также продвигал французское предложение о создании Контактной группы по Сирии с участием постоянных членов Совета Безопасности ООН и других государств, которые могут повлиять на нормализацию обстановки в САР.
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