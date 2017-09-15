Брюсселю следует прекратить переговоры о присоединении Анкары к ЕС из-за нарушений прав человека - Габриэль

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в пятницу заявил, что ЕС стоит отказаться от переговоров о присоединении Турции к ЕС в связи с политикой Анкары в сфере прав человека.
"Мы не можем проводить переговоры о вступлении в союз той страны, которая нарушает права человека, право на свободу печати, а также, не имея на то оснований, лишает свободы граждан ЕС", - сказал министр в интервью немецкой радиостанции "Зюдвеструндфунк".
При этом З.Габриэль подчеркнул, что Брюссель в ходе переговоров о выходе Британии из ЕС может выработать так называемую "новую форму сотрудничества" между ЕС и страной, не являющейся членом союза, и применить в будущем эту схему также в отношении Турции.
На этой неделе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подверг критике преследования журналистов со стороны турецких властей и потребовал освободить европейских репортеров, задержанных в Турции. Помимо этого, он заявил, что "Турция стремительно отдаляется от ЕС".
Ранее действующий канцлер ФРГ и глава коалиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Ангела Меркель, а также лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц в ходе предвыборных дебатов согласились, что переговоры с Турцией о вступлении в ЕС должны быть прекращены.
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