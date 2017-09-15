Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Японии – I вице-президент

Первый вице-президент Мехрибан Алиева надеется на увеличение турпотока в Азербайджан из Японии.
М.Алиева приняла в пятницу в Баку парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Манабу Хори, сообщают официальные СМИ.
«Первый вице-президент отметила, что туризм является приоритетной сферой для Азербайджана. Количество туристов посещающих Азербайджан с каждым годом увеличивается. По ее словам, упрощенный визовый режим дает толчок развитию этой сферы. Он выразила надежду, что еще больше японцев выберут Азе6рбайджан для посещения», - отмечается в информации.
М.Алиева высоко оценила азербайджано-японские связи, подчеркнула наличие большого потенциала для развития взаимоотношений.
Первый вице-президент отметила важность развития гуманитарной сферы. В этой связи, М.Алиева подчеркнула особую значимость налаживания сотрудничества в сфере образования.
В свою очередь, М.Хори отметил, что Азербайджан и Япония успешно сотрудничают, выразил заинтересованность официального Токио в расширении отношений с Баку.
Ф.Исазаде
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