Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Японии – I вице-президент

Первый вице-президент Мехрибан Алиева надеется на увеличение турпотока в Азербайджан из Японии.

М.Алиева приняла в пятницу в Баку парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Манабу Хори, сообщают официальные СМИ.

«Первый вице-президент отметила, что туризм является приоритетной сферой для Азербайджана. Количество туристов посещающих Азербайджан с каждым годом увеличивается. По ее словам, упрощенный визовый режим дает толчок развитию этой сферы. Он выразила надежду, что еще больше японцев выберут Азе6рбайджан для посещения», - отмечается в информации.

М.Алиева высоко оценила азербайджано-японские связи, подчеркнула наличие большого потенциала для развития взаимоотношений.

Первый вице-президент отметила важность развития гуманитарной сферы. В этой связи, М.Алиева подчеркнула особую значимость налаживания сотрудничества в сфере образования.

В свою очередь, М.Хори отметил, что Азербайджан и Япония успешно сотрудничают, выразил заинтересованность официального Токио в расширении отношений с Баку.

Ф.Исазаде