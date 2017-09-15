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Дальнее зарубежье 15.09.2017 18:33

Лаврентьев: численность наблюдателей в Идлибе может составить 1,5 тыс. человек - по 500 от каждой страны-гаранта

Общее количество наблюдателей от стран-гарантов режима перемирия в Сирии в четвертой зоне деэскалации в Идлибе может составить 1,5 тысяч человек, сообщил спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев.

"Это небольшое количество наблюдателей. В принципе это от каждой страны-гаранта в районе 500 человек. То есть, если это будет Россия, Турция, Иран - будет 1,5 тысяч человек в общем числе. От России это будет военная полиция, это не боевые части", - сказал А.Лаврентьев журналистам в Астане в пятницу.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]