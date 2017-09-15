Лаврентьев: численность наблюдателей в Идлибе может составить 1,5 тыс. человек - по 500 от каждой страны-гаранта

Общее количество наблюдателей от стран-гарантов режима перемирия в Сирии в четвертой зоне деэскалации в Идлибе может составить 1,5 тысяч человек, сообщил спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев.

"Это небольшое количество наблюдателей. В принципе это от каждой страны-гаранта в районе 500 человек. То есть, если это будет Россия, Турция, Иран - будет 1,5 тысяч человек в общем числе. От России это будет военная полиция, это не боевые части", - сказал А.Лаврентьев журналистам в Астане в пятницу.