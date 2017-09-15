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Дальнее зарубежье 15.09.2017 19:05

Де Мистура пока не смог назвать дату следующего раунда переговоров по Сирии в Женеве

Сроки следующей встречи по Сирии в Женеве пока не определены, заявил в пятницу спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы не объявим сегодня дату. Как вы, наверное, знаете, есть запланированные сроки проведения следующей встречи в Астане в конце октября", - заявил он на пресс-конференции в Астане по окончании шестого раунда переговоров по Сирии.

"Я должен проконсультироваться с генеральным секретарем, Совбезом, и у нас есть возможность сделать это, когда мы все в Нью-Йорке на Генассамблее, и тогда мы объявим дату. Но она состоится", - добавил С.де Мистура.

Спецпосланник рассчитывает, что прогресс в астанинском процессе будет способствовать прогрессу в женевских переговорах.

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Тэги: СИРИЯ, ЖЕНЕВА, ПЕРЕГОВОРЫ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]