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СНГ 15.09.2017 17:08

Белоруссия получила российский кредит в $700 млн

Белоруссия получила государственный финансовый кредит РФ в размере $700 млн, сообщило в пятницу министерство финансов республики.

"15 сентября средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минфина Белоруссии.

Правительство РФ в августе одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии на сумму $700 млн.

Кредит будет погашаться ежегодными траншами - в апреле и октябре - начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

Ставка - 6-месячный LIBOR плюс маржа, которая рассчитывается как разница между доходностью долларовых евробондов РФ с погашением через 7 лет и расчетной ставкой 7-летнего процентного свопа в долларах США.

Кредит предназначен на рефинансирование обязательств Белоруссии перед РФ по ранее полученному займу. Принципиальная договоренность о выделении кредита была достигнута на уровне глав государств в начале апреля этого года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]