Белоруссия получила российский кредит в $700 млн

Белоруссия получила государственный финансовый кредит РФ в размере $700 млн, сообщило в пятницу министерство финансов республики.

"15 сентября средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минфина Белоруссии.

Правительство РФ в августе одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии на сумму $700 млн.

Кредит будет погашаться ежегодными траншами - в апреле и октябре - начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

Ставка - 6-месячный LIBOR плюс маржа, которая рассчитывается как разница между доходностью долларовых евробондов РФ с погашением через 7 лет и расчетной ставкой 7-летнего процентного свопа в долларах США.

Кредит предназначен на рефинансирование обязательств Белоруссии перед РФ по ранее полученному займу. Принципиальная договоренность о выделении кредита была достигнута на уровне глав государств в начале апреля этого года.