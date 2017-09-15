Россия официально не приглашала на свои крупные учения "Запад" наблюдателей из других стран; для аккредитованных в Москве военных атташе российские власти организуют только ознакомительное мероприятие, утверждает представитель Министерства обороны Эстонии.

"Россия решила ознакомить с учениями "Запад" аккредитованных в Москве военных атташе только на мероприятии 17-18 сентября в Луге. Официально приглашений наблюдателям от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направлено не было", - сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Андрес Санг.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что страны ОБСЕ получили уведомление об учениях "Запад-2017", на маневры приглашены наблюдатели. "Предварительное уведомление всем государствам - участникам ОБСЕ о военной деятельности при проведении учения, а также приглашение на него наблюдателей направлено 1 августа", - сказал А.Фомин.

В августе представитель министерства обороны Эстонии сообщил BNS, что военные атташе Эстонии готовы принять участие в мероприятиях в Луге.

При этом А.Санг дал понять, что поведение российской стороны в отношении учений "Запад" отличается от линии поведения белорусской стороны.

"Белоруссия официально сообщила ОБСЕ, что учения "Запад" пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября. Кроме того, Белоруссия на основании Венского документа на принципах добровольности пригласила по два наблюдателя от таких стран как Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Украина и Швеция принять участие в программе с 16 по 20 сентября", - рассказал представитель Минобороны.

"Эстония откликнулась на приглашение Белоруссии. Кроме того, эстонский военный атташе примет участие в связанной с учениями "Запад" программой, организуемой Белоруссией с 19 по 21 сентября", - добавил А.Санг.

Учение "Запад-2017" проходит с 14 по 20 сентября в России и Белоруссии.

По официальным данным, в учениях принимают участие до 12 700 военнослужащих (от Белоруссии - около 7 200, от ВС Российской Федерации - около 5 500, из них на территории Белоруссии - до 3 000). Задействовано до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. В том числе - около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.