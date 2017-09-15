Россия официально не приглашала на свои крупные учения "Запад" наблюдателей из других стран; для аккредитованных в Москве военных атташе российские власти организуют только ознакомительное мероприятие, утверждает представитель Министерства обороны Эстонии.
"Россия решила ознакомить с учениями "Запад" аккредитованных в Москве военных атташе только на мероприятии 17-18 сентября в Луге. Официально приглашений наблюдателям от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направлено не было", - сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Андрес Санг.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что страны ОБСЕ получили уведомление об учениях "Запад-2017", на маневры приглашены наблюдатели. "Предварительное уведомление всем государствам - участникам ОБСЕ о военной деятельности при проведении учения, а также приглашение на него наблюдателей направлено 1 августа", - сказал А.Фомин.
В августе представитель министерства обороны Эстонии сообщил BNS, что военные атташе Эстонии готовы принять участие в мероприятиях в Луге.
При этом А.Санг дал понять, что поведение российской стороны в отношении учений "Запад" отличается от линии поведения белорусской стороны.
"Белоруссия официально сообщила ОБСЕ, что учения "Запад" пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября. Кроме того, Белоруссия на основании Венского документа на принципах добровольности пригласила по два наблюдателя от таких стран как Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Украина и Швеция принять участие в программе с 16 по 20 сентября", - рассказал представитель Минобороны.
"Эстония откликнулась на приглашение Белоруссии. Кроме того, эстонский военный атташе примет участие в связанной с учениями "Запад" программой, организуемой Белоруссией с 19 по 21 сентября", - добавил А.Санг.
Учение "Запад-2017" проходит с 14 по 20 сентября в России и Белоруссии.
По официальным данным, в учениях принимают участие до 12 700 военнослужащих (от Белоруссии - около 7 200, от ВС Российской Федерации - около 5 500, из них на территории Белоруссии - до 3 000). Задействовано до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. В том числе - около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.
Президент Алиев утвердил молодежную Госпрограмму Азербайджана до 2022 года
Азербайджан предлагает Лаосу активизировать сотрудничество в энергетике, транспорте и АПК
Отношения между Баку и Парижем основаны на взаимном интересе – I вице-президент Азербайджана
ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 16% – ЦБ
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии 2017г составил $786 млн против дефицита в $802 млн годом ранее – ЦБ
Morgan Lewis представляла интересы SOCAR в рамках продления PSA на разработку блока АЧГ до 2050г
Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Японии – I вице-президент
"Формула-1" останется в Сингапуре до 2021 года
Повышение качества образования позволит защитить Азербайджан от вмешательства извне – президент Алиев
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом
Nar представил технологию передачи звука высокого разрешения – HD-Voice
Компания Bakcell провела интенсивный тренинг для девелоперов на тему развития связей с инвесторами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»