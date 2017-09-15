Еврокомиссия предложила усовершенствовать гражданскую инициативу ЕС и финансирование европейских партий

Европейская комиссия (ЕК) утвердила два законодательных предложения, направленных на пересмотр порядка организации гражданских инициатив и финансирования европейских политических партий.

В пятницу эти предложения представил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Благодаря этим предложениям, мы даем европейцам средства участвовать в демократическом процессе. Мы хотим сделать европейскую гражданскую инициативу более доступной для всех европейцев и, снизив нынешний возраст права на такую инициативу с 18 до 16 лет, мы пригласим еще 10 млн молодых европейцев идти вперед и способствовать формированию политической программы ЕС", - сказал Ф.Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

"В то же время благодаря нашей реформе политических партий европейцы будут лучше информированы о связи между национальными и европейскими партиями, и финансирование этих партий будет лучше отражать демократический выбор, сделанный гражданами во время европейских выборов", - добавил он.

В своем ежегодном докладе в Европарламенте 13 сентября о состоянии Евросоюза председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о важности совершенствования партийной системы ЕС.

"Наш союз нуждается в демократическом скачке. Слишком часто европейские избирательные кампании сводятся к простому сложению национальных предвыборных предложений. Европейская демократия заслуживает лучшего. Речь о том, чтобы дать возможность европейским партиям лучше формулировать свои позиции", - сказал он.

В ЕК указывают на то, что усиление демократической законности в ЕС за счет возрастающего участия граждан является одним из 10 программных приоритетов нынешней исполнительной коллегии ЕС (приоритет 10: "Союз демократических перемен"), и предложения комиссии направлены на выполнение этих обязательств.

Согласно Лиссабонскому договору о ЕС, миллион граждан имеет право на европейскую гражданскую инициативу, то есть может просить ЕК выдвигать новое законодательное предложение по той или иной проблеме. Хотя за последние пять лет более 8 млн граждан воспользовались этим правом и участвовали в формировании политической повестки ЕС, в Брюсселе полагают, что этот инструмент проявил себя не в полной мере.

В связи с этим ЕК предложила реформировать существующий регламент, чтобы гражданам было проще запускать и поддерживать инициативы, благодаря более широкому использованию возможностей цифровых технологий и устранению слишком сложных требований. Кроме этого, реформа позволит каждому европейскому гражданину, достигшему 16 лет, поддерживать подобные инициативы, и в документах ЕК содержится подробное описание совершенствования механизма гражданской инициативы.

В том, что касается финансирования политических партий, предлагаемые изменения направлены на усиление транспарентности всех составляющих избирательного процесса. Инициаторы предложений рассчитывают на то, чтобы граждане могли голосовать при полной осведомленности, на улучшение демократической справедливости и на более строгое применение законодательства с целью не допустить злоупотреблений, наказывать за них и обязывать возвращать финансирование в случае нарушения закона.

В ЕК рассчитывают принять новое законодательство на основе этих предложений и применить его на практике до европейских выборов 2019 года. Данное предложение установит более тесную связь между реальным представительством партии и ее финансированием, доведя возможный процент финансирования - в зависимости от реального результата выборов - до 95%. При нынешней системе финансирование распределяется по 15% для каждой партии, независимо от количества полученных голосов.

Следующими этапами станут рассмотрение и одобрение этих предложений Европейским парламентом и Советом ЕС, согласно принятой в ЕС законодательной процедуры.