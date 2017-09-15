Президент Алиев утвердил молодежную Госпрограмму Азербайджана до 2022 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму «Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах», сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в пятницу.

Координация мероприятий, предусмотренных в программе, возложено на министерство молодежи и спорта.

Согласно распоряжению, Минмолодежи ежегодно должно отчитываться перед президентом о ходе выполнения мероприятий, указанных в программе.

Ф.Исазаде