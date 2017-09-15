Число жертв теракта в Ираке выросло до 84 человек

Число жертв двойного теракта в Ираке, имевшего место в четверг, выросло до 84 человек, получили ранения 93 человека, сообщает в пятницу агентство Ассоишиэйтед Пресс.
Накануне сообщалось о 74 жертвах теракта.
Среди погибших семеро являются иранцами. Еще 16 граждан Ирана получили ранения.
Теракты произошли в провинции Ди-Кар неподалеку от города Насирия, когда группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы-смертники привели в действие два взрывных устройства. Одна из бомб была установлена на автомобиле.
Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
По словам губернатора провинции Яхьи ан-Нассири, глава разведывательной службы Ди-Кар отстранён от должности, в отношении него начато расследование.
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