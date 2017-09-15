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Дальнее зарубежье 15.09.2017 17:58

Число жертв теракта в Ираке выросло до 84 человек

Число жертв двойного теракта в Ираке, имевшего место в четверг, выросло до 84 человек, получили ранения 93 человека, сообщает в пятницу агентство Ассоишиэйтед Пресс.

Накануне сообщалось о 74 жертвах теракта.

Среди погибших семеро являются иранцами. Еще 16 граждан Ирана получили ранения.

Теракты произошли в провинции Ди-Кар неподалеку от города Насирия, когда группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы-смертники привели в действие два взрывных устройства. Одна из бомб была установлена на автомобиле.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По словам губернатора провинции Яхьи ан-Нассири, глава разведывательной службы Ди-Кар отстранён от должности, в отношении него начато расследование.

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Тэги: ИРАК, ТЕРАКТЫ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]