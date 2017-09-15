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ТЭК 15.09.2017 18:01

Morgan Lewis представляла интересы SOCAR в рамках продления PSA на разработку блока АЧГ до 2050г

Morgan Lewis представляла интересы компании SOCAR в рамках согласования внесения изменений и продления срока действия соглашения о разделе продукции и других связанных с ним договоров на дальнейшую разработку блока месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, отмечается в сообщении Morgan Lewis.

«Это соглашение расширяет и продлевает чрезвычайно важный и успешный проект, открывая двери для продолжения осуществления крупных инвестиций, которые позволят нарастить добычу углеводородов на этом месторождении мирового класса на десятилетия вперед. Для нас большая честь оказывать содействие SOCAR по этому проекту», – сказал партнер Morgan Lewis Джон Хайнз, слова которого приводятся в сообщении.

Интересы консорциума АМОК представляла фирма Norton Rose Fulbright.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Среднесуточная добыча нефти на блоке АЧГ в I-ом полугодии 2017 года составила 585 тыс. баррелей.

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн

А.Азизов

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Тэги: КОНТРАКТ, SOCAR, КОНСУЛЬТАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]