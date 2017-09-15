Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии 2017г составил $786 млн против дефицита в $802 млн годом ранее – ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ое полугодие 2017 года составил $785,6 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за первое полугодие 2016г составил $801,9 млн.
Согласно платежному балансу, профицит по нефтегазовому сектору за январь-июнь 2017 года составил $3 млрд, тогда как по ненефтяному сектору дефицит превысил $2,2 млрд.
По данным ЦБА, в первом полугодии 2017 года объем внешнеторгового оборота составил $10,7 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $3,5 млрд. При этом 14% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 86% - на страны дальнего зарубежья.
В структуре экспорта, объем которого составил $7,1 млрд, на нефтегазовую продукцию пришлось 90% от общего объема товарного экспорта Азербайджана. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $5,7 млрд.
В структуре импорта, объем которого составил $3,6 млрд, на потребительские товары пришлось $1,8 млрд.
А.Азизов
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