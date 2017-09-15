ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 16% – ЦБ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года составили $3,1 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
В январе-июне 2016 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $3,7 млрд. Таким образом, в I-ом полугодии 2017 года ПИИ сократились на 16,2%.
По данным платежного баланса, 84,9% прямых иностранных инвестиций за отчетный период пришлось в нефтегазовый сектор.
В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за I-ое полугодие 2017 года составил $472,4 млн (спад на 30%), удельный вес – 15,1%.
Согласно данным ЦБА, в январе-июне текущего года азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $1 млрд 35,1 млн (спад на 30,5%), в том числе в нефтегазовый сектор - $797,3 млн (спад на 17,2%), в прочие сектора - $237,8 млн (спад на 54,9%).
С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.
В целом, чистые финансовые активы по итогам I-го полугодия 2017 года составили $3 млрд 341,1 млн (спад на 18%), обязательства - $3 млрд 738,9 млн (рост на 97,6%).
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $7,3 млрд и сократились на 2,7%.
А.Азизов
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