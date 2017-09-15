В Скотленд-ярде пока не подтверждают информацию об установлении личности подозреваемого в теракте в Лондоне

Британские следователи, по информации телеканала "Скай-ньюс" установили личность подозреваемого в совершении теракта в лондонском метро, однако официального подтверждения этих данных пока нет.
Так, газета "Гардиан" отмечает на своем сайте, что в "Скотленд-ярде" заверяют, что не обладают информацией о подозреваемом.
В вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне утром в пятницу произошел взрыв. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, 22 человека, в том числе дети. Их жизням ничего не угрожает. В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.
В британских СМИ появилась фотография предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода. При взрыве, по свидетельствам очевидцев, возник большой огненный шар. Многие пострадавшие получили ожоги. Другие пострадали от возникшей вследствие паники давки.
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