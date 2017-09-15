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Дальнее зарубежье 15.09.2017 20:00

Полеты боевой авиации над сирийскими зонами деэскалации прекратятся - Лаврентьев

Москва приветствует заявление Дамаска о готовности прекратить полеты своей боевой авиации над зонами деэскалации в Сирии, заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы выражаем уверенность, что после такого заявления полеты сирийской боевой авиации и ее работа на территории зон деэскалации прекратятся", - сказал А.Лаврентьев на пресс-конференции в пятницу по итогам очередного раунда переговоров по Сирии в Астане.

По его словам, российская сторона приветствует соответствующее заявление сирийских властей.

Говоря о действиях авиации ВКС РФ в зонах деэскалации, А.Лаврентьев отметил: "Мы прекратим боевую работу на этих территориях, но только в том случае, если в зонах деэсклации не будут предприниматься действия по дестабилизации ситуации на этих территориях".

В частности, по его словам, действия российской авиации могут быть возобновлены в том случае, если будут осуществляться "попытки занять другие территории, попытки атаковать боевые позиции сирийских правительственных войск в зонах деэскалации".

"Но конечно же, мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы боевую авиацию в этих зонах не применять", - подчеркнул А.Лаврентьев.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]