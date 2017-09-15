Совет ЕС увеличил на три юридических и одно физическое лицо свой санкционный список по Северной Корее, сообщила в пятницу пресс-служба совета.

"Совет добавил три организации, а именно: Департамент пропаганды и агитации, Центральную военную комиссию Трудовой партии Кореи и Организационный департамент и одного человека к списку лиц и организаций, являющихся объектами замораживания их авуаров и ограничения перемещений (в ЕС), - применив тем самым часть новых санкций, наложенных резолюцией 2375 (2017) Совета Безопасности ООН", - говорится в коммюнике.

Документ напоминает, что эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в качестве реакции "на непрерывную деятельность Корейской Народно-Демократической Республики в области ядерного оружия и баллистических ракет при вопиющем нарушении и игнорировании предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН".

Санкции по резолюции СБ ООН распространяются на 63 человека и 53 юридических лица КНДР. Кроме того, 41 человек и шесть организаций находятся под санкциями, самостоятельно наложенными ЕС.

Совет заявил о намерении сделать все необходимое, чтобы быстрее применить другие санкции, предусмотренные в резолюции 2375 СБ ООН.

"Это соответствует подходу, принятому во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллине 7 сентября, которая также напомнила о необходимости действовать таким образом, чтобы все резолюции Совета Безопасности ООН выполнялись всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций", - отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

В нем также сообщается, что ЕС применяет все резолюции СБ ООН, принятые в ответ на ядерные программы, на программы ядерного оружия и оружия массового уничтожения других типов и баллистических ракет КНДР. "Кроме того, ЕС самостоятельно наложил ограничительные меры на КНДР, которые дополняют и усиливают санкционный режим ООН", - поясняют в совете ЕС.