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Дальнее зарубежье 15.09.2017 20:29

Британский премьер заявляет о высокой вероятности новых терактов в стране

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что уровень террористической угрозы в стране оценивается как "серьезный".

"Уровень угрозы остается серьезным, это означает, что вероятность новых террористических атак высока", - сказала Т.Мэй в эфире телеканала "Скай-ньюс".

Она также призвала жителей страны быть бдительными и осторожными. По ее словам, в британской столице будет значительно увеличено количество стражей порядка, в частности, на транспортных объектах.

Британский премьер назвала совершенный ранее в пятницу теракт "подлым" нападением.

"Очевидно, что это взрывное устройство было нацелено на то, чтобы причинить значительный вред", - добавила Т.Мэй.

Кроме того, она выразила слова поддержки всем пострадавшим, а также отметила высокий уровень профессионализма спасателей и сотрудников полиции, прибывших на место теракта.

Ранее сообщалось о том, что в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне произошел взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 22 человека, в том числе дети. Их жизням ничего не угрожает.

В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]