Британский премьер заявляет о высокой вероятности новых терактов в стране

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что уровень террористической угрозы в стране оценивается как "серьезный".
"Уровень угрозы остается серьезным, это означает, что вероятность новых террористических атак высока", - сказала Т.Мэй в эфире телеканала "Скай-ньюс".
Она также призвала жителей страны быть бдительными и осторожными. По ее словам, в британской столице будет значительно увеличено количество стражей порядка, в частности, на транспортных объектах.
Британский премьер назвала совершенный ранее в пятницу теракт "подлым" нападением.
"Очевидно, что это взрывное устройство было нацелено на то, чтобы причинить значительный вред", - добавила Т.Мэй.
Кроме того, она выразила слова поддержки всем пострадавшим, а также отметила высокий уровень профессионализма спасателей и сотрудников полиции, прибывших на место теракта.
Ранее сообщалось о том, что в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне произошел взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 22 человека, в том числе дети. Их жизням ничего не угрожает.
В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.
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