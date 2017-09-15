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Дальнее зарубежье 15.09.2017 20:44

Макрон в разговоре с Путиным отметил важность роли РФ в урегулировании проблемы КНДР

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важность роли Москвы в решении северокорейской проблемы, говорится в опубликованном в пятницу коммюнике Елисейского дворца.

"В том, что касается Северной Кореи, оба лидера подчеркнули серьезность угрозы для мира и безопасности в связи с повторяющимися провокациями со стороны Пхеньяна", - отмечается в документе.

В Елисейском дворце подчеркивают, что "Эмманюэль Макрон отметил важность роли России в решении этого кризиса и в том, что касается выработки единой позиции международного сообщества".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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