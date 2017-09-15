Макрон в разговоре с Путиным отметил важность роли РФ в урегулировании проблемы КНДР

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важность роли Москвы в решении северокорейской проблемы, говорится в опубликованном в пятницу коммюнике Елисейского дворца.

"В том, что касается Северной Кореи, оба лидера подчеркнули серьезность угрозы для мира и безопасности в связи с повторяющимися провокациями со стороны Пхеньяна", - отмечается в документе.

В Елисейском дворце подчеркивают, что "Эмманюэль Макрон отметил важность роли России в решении этого кризиса и в том, что касается выработки единой позиции международного сообщества".