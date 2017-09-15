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Дальнее зарубежье 15.09.2017 20:57

Рахой отказался обсуждать с каталонскими властями возможность проведения референдума о самоопределении

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался от переговоров с властями Каталонии относительно проведения референдума о самоопределении этого автономного сообщества после получения письма от них, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Премьер-министр не может сделать нелегальное легальным", - прокомментировал журналистам министр культуры и представитель правительства по связям с общественностью Иниго Мендес де Виго письмо, переданное премьеру властями Каталонии.

Ранее глава женералитата (орган исполнительной власти в Каталонии) Карлес Пучдемон, вице-премьер каталонского правительства Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкаделл и алькальдеса (глава городского совета) Барселоны Ада Колау направили совместное послание королю Испании Фелипе VI и председателю испанского правительства М.Рахою.

В письме они призвали высшее руководство Испании начать открытый и безусловный диалог относительно того, каким образом каталонцы могут провести референдум.

Проведение референдума о самоопределении Каталонии намечено на 1 октября. Между тем, Конституционный суд Испании приостановил действе закона о проведении этого референдума.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАТАЛОНИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]