Астанинский переговорный процесс по Сирии позволил преодолеть многие проблемы и добиться значительных результатов в восстановлении стабильности и мира в этой стране, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Адрахманов.
"С начала кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев последовательно убеждал стороны конфликта сесть за стол переговоров и призывал искать дипломатические решения, поскольку военные средства только усугубляют ситуацию. Теперь переговоры в Астане позволили обернуть различия и разногласия в начало успешного и продуктивного сотрудничества между вовлеченными сторонами", - отметил он в ходе пленарной сессии по итогам шестой встречи высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса, состоявшейся 14-15 сентября.
Слова К.Адрахманова приведены в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы МИД.
Министр добавил, что, по всеобщему признанию, эффективное функционирование зон деэскалации позволило значительно сократить масштабы и уровень насилия в Сирии - это один из основных ощутимых результатов астанинского переговорного процесса.
"Мы считаем, что процесс, начатый в Астане в целях укрепления режима прекращения боевых действий, окажет положительное влияние на предстоящие Женевские переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций", - подчеркивается в сообщении казахстанского МИД.
В шестом раунде Астанинского процесса приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, страны-гаранты режима прекращения боевых действий (Иран, Россия и Турция), специальный представитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, а также представители Иордании и США.
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