Макрон заявил Путину о важности быстрых подвижек в дипломатическом решении сирийской проблемы

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду на быстрый прогресс в том, что касается переговоров по сирийскому урегулированию, говорится в опубликованном в пятницу коммюнике Елисейского дворца.

"В том, что касается Сирии, Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость добиться быстрого продвижения к реальным переговорам в рамках женевского процесса под эгидой ООН. Политическое урегулирование - единственный путь к долговременной стабильности (в Сирии - ИФ)", - говорится в документе.

Э.Макрон также заявил, что сирийская тема будет активно обсуждаться на Генассамблее ООН.