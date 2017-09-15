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Дальнее зарубежье 15.09.2017 21:59

КНДР является глобальной угрозой, требующей глобального ответа - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал КНДР глобальной угрозой.

"Северная Корея сейчас является глобальной угрозой, которая требует глобального ответа", - заявил он, выступая в Госдепартаменте США.

Американский госсекретарь добавил, что КНДР "является наименее свободной страной на планете".

"В первую очередь мы обращаемся к нашим региональным союзникам - Южной Корее и Японии. Мы работаем с ними и с другими демократическими партнерами (по проблеме КНДР - ИФ). Мы стараемся добиться консенсуса в Совете безопасности ООН, чтобы создать единый международный фронт, который разделяет наши ценности и стремление к укреплению безопасности", - сказал Р.Тиллерсон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КНДР, СОЮЗНИКИ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]