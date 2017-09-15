КНДР является глобальной угрозой, требующей глобального ответа - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал КНДР глобальной угрозой.

"Северная Корея сейчас является глобальной угрозой, которая требует глобального ответа", - заявил он, выступая в Госдепартаменте США.

Американский госсекретарь добавил, что КНДР "является наименее свободной страной на планете".

"В первую очередь мы обращаемся к нашим региональным союзникам - Южной Корее и Японии. Мы работаем с ними и с другими демократическими партнерами (по проблеме КНДР - ИФ). Мы стараемся добиться консенсуса в Совете безопасности ООН, чтобы создать единый международный фронт, который разделяет наши ценности и стремление к укреплению безопасности", - сказал Р.Тиллерсон.